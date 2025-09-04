Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
04 Set 2025 16:12 - Extra
Sinner da record, come lui solo i Big 3: i numeri del fenomeno azzurro
di Piero Vassallo
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola Pietrangeli, per decenni recordman assoluto per quanto riguarda i colori azzurri con i suoi 86 successi.
Ma non finisce qui. Sinner infatti è a una sola vittoria dal completare una stagione quasi impeccabile nei tornei del Grand Slam. Se vincesse gli US Open 2025, l’italiano avrebbe ottenuto 27 vittorie in questo 2025 in eventi di questa categoria, eguagliando il record di Roger Federer (2006 e 2007) e Novak Djokovic (2015, 2021 e 2023). Ad oggi l’unica sconfitta resta quella in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, in cui l’italiano ha avuto a disposizione ben tre match point.
Ventisette sono anche le vittorie consecutive di Sinner sul cemento negli Slam: è la seconda striscia più vincente di tutti i tempi (a parimerito con Djokovic tra il 2011 e il 2012), seconda sola a quella stabilita da Roger Federer che tra il 2005 e il 2008 arrivò a 40 successi di fila. Domenica Sinner giocherà la quinta finale Slam consecutiva, impresa riuscita solo ai Big 3 Federer, Djokovic e Nadal, ma l’azzurro è il più giovane ad avercela fatta a soli 24 anni e 20 giorni. Infine il numero 1 del mondo è diventato il quarto giocatore dell’era Open a disputare tutte le finali Slam in un anno solare. Prima di lui Roger Federer (2006, 2007 e 2009), Novak Djokovic (2015, 2021, 2023) e Rod Laver (1969).
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]