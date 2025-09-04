Sinner da record, come lui solo i Big 3: i numeri del fenomeno azzurro

Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola Pietrangeli, per decenni recordman assoluto per quanto riguarda i colori azzurri con i suoi 86 successi.

Ma non finisce qui. Sinner infatti è a una sola vittoria dal completare una stagione quasi impeccabile nei tornei del Grand Slam. Se vincesse gli US Open 2025, l’italiano avrebbe ottenuto 27 vittorie in questo 2025 in eventi di questa categoria, eguagliando il record di Roger Federer (2006 e 2007) e Novak Djokovic (2015, 2021 e 2023). Ad oggi l’unica sconfitta resta quella in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, in cui l’italiano ha avuto a disposizione ben tre match point.

Ventisette sono anche le vittorie consecutive di Sinner sul cemento negli Slam: è la seconda striscia più vincente di tutti i tempi (a parimerito con Djokovic tra il 2011 e il 2012), seconda sola a quella stabilita da Roger Federer che tra il 2005 e il 2008 arrivò a 40 successi di fila. Domenica Sinner giocherà la quinta finale Slam consecutiva, impresa riuscita solo ai Big 3 Federer, Djokovic e Nadal, ma l’azzurro è il più giovane ad avercela fatta a soli 24 anni e 20 giorni. Infine il numero 1 del mondo è diventato il quarto giocatore dell’era Open a disputare tutte le finali Slam in un anno solare. Prima di lui Roger Federer (2006, 2007 e 2009), Novak Djokovic (2015, 2021, 2023) e Rod Laver (1969).

