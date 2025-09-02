Da De Morpurgo-Bonzi a Sinner-Musetti: tutti i 30 derby italiani negli Slam

C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby in una fase così avanzata di uno Slam. Dei 29 match tutti azzurri disputati nei Major – due a Melbourne, dodici a Parigi, nove a Wimbledon e sei a NY – nessuno si era giocato nei quarti di finale. Il massimo fino ad oggi era stato il terzo turno.

Per tornare al primo derby azzurro in uno Slam bisogna riavvolgere il nastro del tennis fino al 1929, quando al Roland Garros il barone Uberto de Morpurgo ebbe la meglio in tre set facili su Leonardo Bonzi. L’ultimo invece risale a pochi giorni fa, con protagonista ancora Lorenzo Musetti, vincitore su Flavio Cobolli al terzo turno di questi US Open in corso. Sinner e Musetti hanno vinto quattro derby a testa – record condiviso con Fabio Fognini – e sono entrambi imbattuti. Nei precedenti, il numero 1 del mondo è avanti 2-0 con i successi, entrambi in due set, ad Anversa nel 2021 e a Monte-Carlo nel 2023. Un’altra sfida si sarebbe dovuta giocare sempre nel 2023 a Barcellona, ma Sinner diede forfait prima di scendere in campo.

Ecco l’elenco completo dei derby italiani negli Slam:

AUSTRALIAN OPEN

2021, 2T: Fabio Fognini b. Salvatore Caruso 46 62 26 63 76

2025, 1T: Lorenzo Musetti b. Matteo Arnaldi 76 46 76 63

ROLAND GARROS

1929, 3T: Uberto de Morpurgo b. Leonardo Bonzi 63 61 61

1969, 1T: Piero Toci b. Beppe Merlo 36 64 64 68 64

1969, 1T: Massimo Di Domenico b. Eugenio Castigliano 61 64 63

1978, 2T: Corrado Barazzutti b. Gianni Ocleppo 46 62 63 63

1984, 2T: Claudio Panatta b. Corrado Barazzutti 76 42 ritiro

2006, 1T: Davide Sanguinetti b. Daniele Bracciali 36 76 63 63

2014, 1T: Simone Bolelli b. Andrea Arnaboldi 64 64 62

2017, 2T: Fabio Fognini b. Andreas Seppi 64 75 63

2019, 1T: Fabio Fognini b. Andreas Seppi 63 60 36 63

2021, 2T: Jannik Sinner b. Gianluca Mager 61 75 36 63

2021, 3T: Lorenzo Musetti b. Marco Cecchinato 36 64 63 36 63

2025, 2T: Flavio Cobolli b. Matteo Arnaldi 6-3 6-3 6-7 6-1

WIMBLEDON

1980, 2T: Adriano Panatta b. Corrado Barazzutti 16 63 64 36 61

1991, 1T: Omar Camporese b. Claudio Pistolesi 61 63 26 63

2005, 2T: Davide Sanguinetti b. Andreas Seppi 63 62 61

2006, 2T: Daniele Bracciali b. Stefano Galvani 63 67 63 64

2018, 2T: Fabio Fognini b. Simone Bolelli 63 64 61

2023, 1T: Matteo Berrettini b. Lorenzo Sonego per 67 63 76 63

2024, 2T: Lorenzo Musetti b. Luciano Darderi 64 46 67 64 64

2024, 2T: Jannik Sinner b. Matteo Berrettini 76 76 26 76

2025, 1T: Jannik Sinner b. Luca Nardi 64 63 60

US OPEN

1994, 1T: Gianluca Pozzi b. Renzo Furlan 62 64 64

2017, 1T: Stefano Travaglia b. Fabio Fognini 64 76 36 60

2017, 3T: Paolo Lorenzi b. Thomas Fabbiano 62 64 64

2023, 2T: Jannik Sinner b. Lorenzo Sonego 64 62 64

2025, 1T: Flavio Cobolli b. Francesco Passaro 75 46 64 36 63

2025, 3T: Lorenzo Musetti b. Flavio Cobolli 63 62 20 ritiro

2025, QF: Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti

