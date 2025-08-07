Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Sinner torna al Six Kings Slam, ma è polemica sulla locandina sbagliata
di Redazione
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, presidente dell’organizzazione, ha postato sui social l’immagine con i sei giocatori stilizzati mentre indossano una corona da re. Al centro ci sono Alcaraz e Djokovic, mentre Sinner è in seconda fila. Sul volto dei giocatori viene riportato, come una sorta di tatuaggio, il numero di slam vinti. Molti utenti nei loro commenti hanno fatto notare che sul viso di Sinner – ad onor del vero molto poco somigliante a quello del numero 1 del mondo – è impresso il numero 5 mentre l’italiano ne ha vinti finora quattro.
