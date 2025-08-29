Sinner padrone sul cemento: eguagliato Federer negli Slam

Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli US Open, l’italiano è arrivato a quota 50 partite giocate sul cemento tra Melbourne e New York, con un bilancio di 41 vittorie e solo 9 sconfitte. Le stesse statistiche di Roger Federer e persino migliori sia di Rafael Nadal che di Novak Djokovic, che nei loro primi 50 match Slam sul “duro” contano un bilancio di 40 vittorie e 10 sconfitte ciascuno. Non solo. Al momento Sinner ha una striscia aperta per quanto riguarda le vittorie Slam sul cemento: con quella su Popyrin è arrivato a quota 23, la terza migliore prestazione di sempre alle spalle del mostruoso Federer – 40 successi sul “duro” nei Major tra lo US Open 2005 e l’Australian Open 2008 – e di Djokovic – 27 successi consecutivi tra l’Australian Open 2011 e lo US Open 2012. Sinner ha la possibilità di superare il serbo già in questo torneo, ma per farlo domenica 7 settembre dovrà uscire dall’Arthur Ashe con la coppa tra le mani.
