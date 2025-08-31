Sinner, la foto della fidanzata Laila Hasanovic come sfondo del cellulare

È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è sfuggito il dettaglio: l’immagine scelta sarebbe quella della sua nuova fidanzata, la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic, ex di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael. “Ma quella è Laila?”, si chiede un utente su X, l’ex Twitter. “Sicuramente sembra lei”, conferma un altro. Tra le protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia 2025, Hasanovic oggi ha oltre 350 mila follower su Instagram era presente già al Roland Garros e a Wimbledon per seguire le gesta del numero uno.

