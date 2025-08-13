Monica Seles è malata: “Ho la miastenia gravis”

“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]
“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che riportano l’intervista all’ex campionessa, ed è più comune nelle donne di età inferiore ai 40 anni e negli uomini di età superiore ai 60 anni. Seles, 51 anni, racconta di aver notato i primi sintomi quando giocava con altre persone e di aver visto due palline arrivare verso di lei invece di una. La vincitrice di nove titoli dello Slam e a lungo numero 1 al mondo si è quindi rivolta a un neurologo avendo notato anche debolezza a braccia (“anche solo asciugarmi i capelli è diventato molto difficile”) e gambe.
“Ho dovuto, in termini tennistici, resettare diverse volte. La prima quando sono arrivata negli Stati Uniti (dalla Jugoslavia, ndr): non parlavo la lingua e ho lasciato la mia famiglia. È stato un periodo molto difficile – ha ricordato Seles – Poi, ovviamente, diventare una grande giocatrice è anche un reset, perché fama, denaro, attenzione cambiano la vita ed è difficile per una sedicenne affrontare tutto questo. Anche dopo essere stata ferita ho dovuto fare un reset totale. La diagnosi di miastenia gravis è un altro reset, ma come dico sempre ai ragazzi che seguo ‘bisogna sempre adattarsi, la palla rimbalza e bisogna adattarsi’. È quello che sto facendo ora”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]
Il caratteristico frinire delle cicale nelle calde giornate estive riporta a una delle più celebri favole di Esopo con protagoniste la cicala e la formica, metafora esplicita dell’importanza della responsabilità e del lavoro, ammonimento chiaro a chi non impegnandosi nel presente potrebbe poi avere difficoltà a gestire il futuro. Per lo scrittore greco è facile […]
MXP rafforza il legame col Quanta Club e cresce ancora: nuove academy per i giovani a Milano 3 e in Svizzera
MXP Tennis Team si consolida, cresce e allarga i propri orizzonti. Lo fa cementando la collaborazione col Quanta Club, che prosegue a gonfie vele e si impreziosisce di un progetto nuovo, ma anche con due grandi novità in arrivo fra Italia e Svizzera. Una è il nuovo incarico allo Sporting Milano 3 di Basiglio, che […]