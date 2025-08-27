Lutto per Marco Cecchinato, morta in un incidente a Palermo la zia Anna Maria Romano

Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista Marco Cecchinato. Secondo una prima ricostruzione la donna era appena uscita dallo stabilimento balneare ‘La Marsa’ all’Addaura, quando è stata travolta da un motocilista di 51 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna, purtroppo senza successo, e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

