Djokovic entra nel mondo del calcio: sarà investitore del Le Mans

Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in una grave crisi finanziaria, il Le Mans in passato ha disputato anche alcune stagioni in Ligue 1 prima che nel 2013 in club venisse messo in liquidazione costringendolo a ripartire dai campionati regionali. Nel 2019 il ritorno in Ligue 2 e adesso anche grazie agli illustri investitori il sogno di poter tornare a essere protagonista in massima serie.

