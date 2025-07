Umago, la meta perfetta per chi ama l’estate (e il tennis)

Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.

Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi e attività di ristorazione.

Sulla spiaggia ci sono sdraio e ombrelloni a gestione comunale, il turista può usufruirne gratuitamente: il mare e la costa sono davvero uno spettacolo da vivere.

Tutta la zona è servita, ci sono tantissime attrattive sia per i bambini (acqua scivolo, gonfiabili in acqua e fuori) sia per gli adulti (vari centri spa,padel center,circolo di tennis, palestre all’aperto).

E poi c’è il circolo dove si svolge il torneo, più che un semplice luogo dove si impugnano racchette: un’arena dove ogni sera della settimana si svolge un concerto, tanti stand di ogni genere dove vengono offerte bevute e gadget e dove il tennis diventa quasi un contorno, visto che il luogo è aperto a tutti e tanti non vi si recano solo per il tennis.

Tornando alla nostra materia preferita, il campo centrale, grazie alla vicinanza del mare, assume un’atmosfera magica e il pomeriggio, grazie al bellissimo tramonto, diventa davvero unico: i prezzi sono accessibili, sia per quanto riguarda i biglietti sia per quanto riguarda le strutture ricettive, permettendo così a tutti gli appassionati, anche con famiglia al seguito, di poter godere di qualche giorno di relax vedendo i nostri campioni con la racchetta sfidarsi in campo.

Un plauso a chi permette ciò, dagli amministratori agli organizzatori del torneo: è un’esperienza che tutti gli appassionati di tennis devono provare almeno una volta nella vita.

