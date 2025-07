La racchetta scelta dai campioni emergenti: Wilson svela Ultra V5

Wilson Sporting Goods Co. annuncia oggi il debutto di Ultra v5, l’ultima evoluzione della sua famosa linea Ultra®, progettata per giocatori che

esigono potenza e precisione assoluta. Pensata per atleti da livello intermedio ad avanzato, Ultra v5 permette una gamma più ampia di colpi efficaci, rendendo la racchetta Ultra la più versatile mai creata da Wilson. Già protagonista nei Tornei, Ultra v5 è stata scelta da un numero crescente di Top Players, offrendo affidabilità e prestazioni al massimo livello.

“In Wilson, innoviamo con attenzione, guidati dal feedback diretto dei nostri Atleti,” afferma Jason Collins, Global General Manager di Wilson Racquet Sports. “Le esigenze dei giocatori di oggi sono in costante evoluzione e con Ultra v5 offriamo la generazione futura di potenza esplosiva e precisione.”

Wilson ha continuamente reinventato la Racchetta Ultra per soddisfare le richieste di un gioco sempre più dinamico e veloce. Ultra v5 introduce una serie di miglioramenti orientati alla performance, tra cui:

 Tecnologia Telaio SI3D™: L’innovazione di proprietà di Wilson unisce la

migliore stabilità della categoria ad una maggiore flessibilità, creando una

sensazione unica che migliora la potenza, lo spin ed il controllo.

 Controllo Attento delle Specifiche Tecniche: peso e bilanciamento accurati

migliorano la prestazione della racchetta.

 Sistema “Click & Go” di Passacorde e Paracolpi: Consente una facile

sostituzione con una maggiore durata ed un fit superiore. Sviluppati con

Agiplast, un materiale di origine vegetale prodotto da Arkema, questi

componenti riflettono anche l’impegno di Wilson nel ridurre l’impatto ambientale.

 Colorazione Electric Indigo: audace ed inconfondibile in campo, Ultra v5 si fa notare ancora prima di tirare il primo servizio. Molti dei migliori Atleti Wilson passeranno ad Ultra v5, tra i quali Alex de Minaur,

Qinwen Zheng, Maria Sakkari e Marta Kostyuk.

“Wilson ha sempre sostenuto la mia crescita come giocatore”, afferma Alex de Minaur, attualmente numero 12 dell’ATP Tour. “La nuova Ultra v5 mi dà un maggiore livello di fiducia in campo: la potenza e la precisione sono di un altro livello”.

Per celebrare il Lancio, Wilson presenterà anche il suo primo look completo ispirato al debutto di una racchetta. Marta Kostyuk sarà la prima a sfoggiare il look completo di Ultra v5, che comprende l’Abito Headliner e le Scarpe da Tennis Intrigue, realizzate in modo da rispecchiare l’iconica colorazione Electric Indigo della sua racchetta.

“Questo è più di un lancio di una nuova racchetta”, afferma Collins. “È una

dichiarazione del nostro impegno costante a fornire agli atleti i migliori prodotti della categoria, in grado di migliorare le loro prestazioni ”.

La Collezione Ultra v5 comprenderà sette modelli: 99 Pro, 100, 100L, 100UL, TEAM, 26 e 25. La Collezione sarà disponibile a partire dal 15 luglio su wilson.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, con Prezzi tra 110€ e 260€. La Linea è completata da una Nuova Collezione di Borse Ultra, tra cui il Super Tour Pack (disponibile in capacità da 12 e 6 racchette) ed uno Zaino, tutti realizzati per combinarsi all’estetica di Ultra v5. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Wilson.com o seguire@wilsontennis e #GoProWithUltra sui social media.

#

A proposito di Wilson Wilson Sporting Goods Co., con sede a Chicago, negli Stati Uniti, è il produttore leader a livello mondiale di attrezzature sportive, abbigliamento, calzature e accessori ad alte prestazioni. L’azienda porta con sé oltre un secolo di innovazione, storia e patrimonio in

molti sport tra cui sport di racchetta, baseball, softball, football americano, basket, pallavolo, calcio e golf. Wilson fa parte di Amer Sports Group, società quotata alla Borsa di New York. Visita www.wilson.com per ulteriori informazioni.

