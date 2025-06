Perchè Panichi e Badio sono fuori dallo staff di Sinner? Ecco tutte le ipotesi, e a Wimbledon…

Metà staff spazzato via a tre giorni dall’inizio di Wimbledon, a quattro dal debutto. Quella scoppiata il venerdì del sorteggio dei tabelloni dei Championships è senza mezzi termini una bomba: Marco Panichi e Ulises Badio non fanno più parte dello staff di Jannik Sinner.

Come riportato da Sky Sport, ci sono dunque cambiamenti rilevanti nello staff del numero uno al mondo alla vigilia di Wimbledon 2025. Sinner aveva cominciato a lavorare con Panichi (preparatore atletico) e Badio (fisioterapista) nel settembre 2024. Nemmeno un anno di lavoro insieme, quindi: stranissimo visti i successi ottenuti insieme, ancora più strano alle porte di uno slam, quasi una cosa non da Sinner.

Dal punti di vista professionale, i due sono il meglio del meglio. Ulises Badio e Marco Panichi erano entrati nello staff del numero uno del ranking Atp per sostituire Giacomo Naldi e Umberto Ferrara, coinvolti nel caso Clostebol.

Panichi aveva lavorato con Novak Djokovic, ma in carriera era stato anche al fianco di Fabio Fognini, Simone Bolelli, Philipp Kohlschreiber, Na Li, Francesca Schiavone, Daniela Hantuchova e Angelique Kerber. Anche Badio, in passato, ha collaborato con Djokovic. Il fisioterapista, per quattro anni impegnato nel circuito Atp, aveva lavorato anche con il Valencia e in diverse cliniche, tra cui un centro di medicina sportiva in Arizona.

Ma se su curriculum e capacità non si può dire nulla a Badio e Panichi (anche se potrebbe esserci un’incompatibilità nei modi di lavoro, chissà), cosa può essere successo? La separazione in realtà non ha sorpreso così tanto chi è vicino al numero uno del mondo. Già da qualche tempo c’era voci di scricchiolii tra i modi di vedere le cose tra le due anime del team Sinner, e dopo Parigi sembra essere arrivata una sorta di resa dei conti. Panichi non era ad Halle e a Londra accanto a Sinner c’è l’osteopata Andra Cipolla, che fa parte da tempo della squadra.

L’ipotesi, ovviamente tutta da dimostrare (e che mai nessuno confermerà, sia chiaro), sarebbe di un certo fastidio di una parte della squadra del numero uno del mondo per delle dichiarazione fatte alla stampa. Si parla anche di una presunta intervista di Panichi non autorizzata, ovviamente nulla di ufficiale.

Voci plausibili? Ognuno ha le proprie sensibilità, ma certo è che Panichi e Badio non sono nati ieri, stanno dell’ambiente da tantissimi anni, non sono certo degli sprovveduti. Fare a meno di due persone così preparate per una semplice incompatibilità comunicativa con l’esterno sarebbe quantomeno strano. Probabilmente, le cose non hanno funzionato come voleva Jannik, che ha preso questa decisione. Sabato ci sarà il media day a Wimbledon, col numero uno del mondo che terrà una conferenza stampa, e spiegherà le ragioni, dicendo la sua versione dei fatti.

