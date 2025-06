Mouratoglou: “Il livello di Sinner e Alcaraz è superiore a quello dei Big 3”

Ogni volta che Patrick Mouratoglou parla, fa notizia. L’allenatore ha fatto riferimento alla rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, paragonandola ai Big 3. “Quando Federer ha iniziato a giocare, non c’era modo di fare meglio, ma Alcaraz ce l’ha fatta. Col passare del tempo, il tennis diventa più professionale. Il livello di Sinner e Alcaraz è superiore a quello dei Big 3. Non molto di più, ma è superiore. Sinner è un Novak 2.0 in termini di livello. Allo stesso modo, direi che Carlos è Roger 2.0, non in termini di eleganza, ma in termini di efficacia. La fisicità di Alcaraz è superiore a quella di Roger, e Jannik gioca come Djokovic, ma in modo più aggressivo. Quindi, il loro livello è superiore? Dico di sì”, ha commentato Mouratoglou.

