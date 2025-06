Laila Hasanovic, la (presunta) nuova fidanzata di Sinner a Parigi per la finale di Jannik

La finale del Roland Garros non è andata come Jannik Sinner aveva sperato. Un match epico di 5 ore e mezza he però ha incoronato Carlos Alcaraz campione a Parigi per la seconda volta di fila. Sugli spalti il pubblico è sembrato schierarsi per la maggior parte con lo spagnolo, ma l’azzurro ha potuto contare su una tifosa molto speciale. In tribuna sul Philippe Chatrier infatti era presente la modella Laila Hasanovic, con cui qualche settimana fa Sinner era stato pizzicato durante un breve viaggio a Copenhagen. La 25enne di origini bosniache è nata proprio nella capitale danese e in passato ha avuto relazioni con altri personaggi del mondo dello sport: è stata fidanzata con Mick Schumacher, pilota automobilistico figlio di Michael, ma anche con il calciatore Jonas Wind. Qualche settimana fa era stata paparazzata anche al torneo di tennis di Montecarlo e adesso la sua presenza nella finale del Roland Garros rafforza le teorie che la vedono impegnata in una relazione con Jannik Sinner.

