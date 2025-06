Il Roland Garros sulle piattaforme Discovery almeno fino al 2030

Warner Bros. Discovery estende il suo accordo con la Fédération Française de Tennis (FFT) per trasmettere il Roland-Garros sui suoi canali e piattaforme almeno fino al 2030: un rinnovo che sigilla la partnership del gruppo con la FFT per lo Slam parigino, in onda dal 1989 su Eurosport e oggi in diretta su Eurosport, TNT Sports (in Uk e Irlanda) e in versione integrale su discovery+ e Max (dal 2026 HBO Max).

L’accordo è stato siglato oggi, domenica 8 giugno, dal presidente della FFT Gilles Moretton e il President&Managing Director WBD Sports Andrew Georgiou prima della finale maschile.

Eurosport e TNT Sports garantiscono una copertura completa di tutti i match del Roland-Garros, grazie anche a un ecosistema che comprende social media e piattaforme digitali, in 19 lingue in Europa. Solo in questa edizioni sono stati totalizzati 620milioni di video visti e circa 30 milioni di interazioni sui social media.

Gilles Moretton, Presidente della Federazione Francese di Tennis: «Siamo lieti di proseguire il nostro rapporto di lunga data con Warner Bros. Discovery, che ringraziamo per la fiducia riposta e per la forte volontà di rinnovare questo accordo. Gli eccellenti dati d’ascolto del Roland-Garros in Europa certificano la capacità della FFT di organizzare un torneo sempre più attraente e del gruppo Warner Bros. Discovery di promuovere il nostro torneo per il pubblico di tutta Europa. Questa partnership è la prova delle nostre crescenti ambizioni sul palcoscenico internazionale».

Andrew Georgiou, President & Managing Director di Warner Bros. Discovery Sports Europe: «Siamo entusiasti di poter continuare a trasmettere un torneo storico e prestigioso come il Roland-Garros. La possibilità di estendere il nostro accordo con la FFT testimonia la volontà di WBD di offrire una copertura in diretta integrale dell’evento per milioni di spettatori in tutta Europa, sfruttando le tecnologie più recenti e offrendo un’esperienza di visione unica».

Oltre alla copertura ampia e diffusa in Europa*, il 2025 ha rappresentato la prima edizione del Roland-Garros trasmessa in diretta su TNT Sports negli Stati Uniti, sulla sua piattaforma streaming Max nonché su TBC e truTV.

In questa edizione del torneo, Warner Bros. Discovery ha registrato numeri record in una serie di paesi, tra cui l’Italia e la Spagna. La piattaforma di streaming discovery+ ha registrato un aumento a due cifre in termini di spettatori video unici in Italia (36%) e ascolti sui canali lineari che sono cresciuti di oltre il 30%. Crescite sulle piattaforme digitali anche in Olonda (+46%), UK (+7%) e Germania (+8%).

Dalla stessa categoria