Sinner, il succhiotto e la presunta nuova fidanzata: chi è FOTO E VIDEO

Jannik Sinner, idolo dei tifosi azzurri, che non viene più seguito solo sui campi di tennis, ma anche fuori. Il numero uno del mondo è stato “beccato” con la sua presunta nuova fiamma. Una misteriosa bionda con cui si godeva una bella passeggiata per le strade di Copenaghen.

Secondo i rumors che hanno subito iniziato a correre velocissimi in rete, questa donna con cui Sinner si è goduto una passeggiata in Danimarca sarebbe un’affascinante modella, ex di un altro campione sportivo. I fan e i gossippari infatti, avrebbero identificato la donna con Laila Hasanovic, modella e anche ex fidanzata di Mick Schumacher, pilota automobilistico e figlio del grande e sfortunatissimo Michael Schumacher.

E ci sarebbe anche un “succhiotto”, come mostra questo video dove Vagnozzi e Cahill, i coach di Jannik, sembrano prendere in giro il numero uno del mondo.

