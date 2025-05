Sinner come i Big 3 (e Alcaraz): 15 vittorie di fila negli Slam Un piccolo grande traguardo per il numero 1 del mondo

Grazie al successo all’esordio al Roland Garros 2025 contro Arthur Rinderknech, Jannik Sinner è diventato il quinto giocatore ad aver ottenuto almeno 15 vittorie consecutive nei tornei del Grande Slam nel XXI secolo. Un numero molto significativo, poiché solo i membri dei Big 3 – Federer, Nadal e Djokovic – sono riusciti a raggiungerlo, con il serbo in testa alla classifica con 30 vittorie consecutive. Come Sinner anche Carlos Alcaraz, che ha ottenuto anch’egli 15 vittorie consecutive lo scorso anno, vincendo i titoli al Roland Garros e a Wimbledon, e superando il primo turno degli US Open. La striscia di Sinner è iniziata allo US Open 2024 con il successo su Mackenzie McDonald ed è attualmente aperta.

Tennisti con 15 o più vittorie consecutive nei tornei dello Slam nel XXI secolo:

30 – Novak Djokovic (Wimbledon 2015 – Wimbledon 2016)

27 – Roger Federer (Wimbledon 2005 – Roland Garros 2006; Wimbledon 2006 – Roland Garros 2007)

25 – Rafael Nadal (Roland Garros 2010 – Australian Open 2011)

15 – Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024 – US Open 2024)

15 – Jannik Sinner (US Open 2024 – Roland Garros 2025*)

* Striscia aperta

Le vittorie consecutive di Sinner negli Slam:

1 – vs Mackenzie McDonald (1T US Open 2024)

2 – vs Alex Michelsen (2T US Open 2024)

3 – vs Chris O’Connell (3T US Open 2024)

4 – vs Tommy Paul (4T US Open 2024)

5 – vs Daniil Medvedev (QF US Open 2024)

6 – vs Jack Draper (SF US Open 2024)

7 – vs Taylor Fritz (F US Open 2024)

8 – vs Nicolas Jarry (1T Australian Open 2025)

9 – vs Tristan Schoolkate (2T Australian Open 2025)

10 – vs Marcos Giron (3T Australian Open 2025)

11 – vs Holger Rune (4T Australian Open 2025)

12 – vs Alex de Minaur (QF Australian Open 2025)

13 – vs Ben Shelton (SF Australian Open 2025)

14 – vs Alexander Zverev (F Australian Open 2025)

15 – vs Arthur Rinderknech (1T Roland Garros 2025)

