“Presto Nadal giocherà contro Federer”: l’annuncio dello zio di Rafa Le dichiarazioni di Nadal fanno sognare i tifosi dei due grandi campioni: sarà di nuovo Fedal?

Una nuova sfida Federer-Nadal all’orizzonte come ai bei vecchi tempi? A quanto pare è possibile. Questo è ciò che pensa una delle persone che meglio conosce lo spagnolo, suo zio ed ex allenatore Toni Nadal. Secondo l’ex coach, il 14 volte campione del Roland Garros potrebbe presto giocare delle esibizioni con Roger Federer e, perché no, anche con Novak Djokovic.

“Immagino che gli piacerebbe fare presto qualche esibizione con Federer, per restituire un po’ di tutto ciò che il tennis gli ha dato e di ciò che il tennis ha significato per lui”, ha detto Toni Nadal a CLAY e RG Media.

L’uomo che ha allenato Nadal per più di due decenni è convinto che anche Djokovic prenderà parte a quella serie di esibizioni, soprattutto perché il serbo ha ammesso giorni fa a Parigi che la fine della sua carriera si sta avvicinando. “Sarebbe davvero speciale per il pubblico rivederli in campo di nuovo tutti e tre. E sì, penso che dovranno fare qualcosa, perché immagino che il pubblico sarà motivato a vederli giocare di nuovo l’uno contro l’altro.”

Domenica, dopo l’omaggio a lui dedicato al Roland Garros, Nadal, che compirà 39 anni il 3 giugno, ha ammesso di non toccare una racchetta da mesi, ma che a un certo punto vorrà rimettersi in forma per le esibizioni. Benito Pérez Barbadillo, responsabile della comunicazione dello spagnolo, ha dichiarato a CLAY di essere “convinto che (Nadal) prenderà in considerazione” l’idea di giocare delle esibizioni in futuro, cosa che considera “logica”, sebbene abbia aggiunto di “non esserne a conoscenza” al momento.

Dalla stessa categoria