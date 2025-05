Papa Leone XIV e la battuta sul tennis: “Giocare una partita? Sì, ma non con Sinner” Il Pontefice scherza giocando sul doppio senso con l'inglese "peccatore"

Al termine dell’incontro con i giornalisti, Papa Leone XIV è stato incalzando da una giornalista per organizzare una partita di tennis di beneficenza per le pontificie opere missionarie, conoscendo la sua passione per questo sport. “Certo va bene”, ha replicato il Pontefice. “Io porto Agassi”, ha insistito la giornalista scherzando. Prevost ha replicato “basta che non porti Sinner”, giocando sul doppio senso sia perché l’italiano è il numero uno del mondo e sia perché il suo cognome in inglese significa “peccatore”.

Il neopapa Robert Francis Prevost è nato a Chicago, nell’Illinois, il 14 settembre 1955 da Louis Marius Prevost, di origini francesi e italiane, e Mildred Martínez, di origini spagnole. Ha due fratelli, Louis Martín e John Joseph. Agostiniano, dall’85 al 1999 “Padre Bob” è stato missionario in Perù. Parla correntemente spagnolo, portoghese, italiano e francese. Papa XIV entrò nel noviziato dell’Ordine di Sant’Agostino nel 1977, emettendo i voti solenni nel 1981. Il suo percorso accademico comprende una laurea in Matematica conseguita presso la Villanova University nel 1977, un Master in Teologia presso la Catholic Theological Union di Chicago, e successivamente una licenza e un dottorato in diritto canonico ottenuti presso il Pontificio Collegio San Tommaso d’Aquino a Roma. La sua tesi di dottorato trattava del ruolo del priore locale nell’Ordine di Sant’Agostino

