Musetti diventerà padre per la seconda volta: “La famiglia si allarga” Lorenzo e la compagna Veronica Confalonieri aspettano il secondogenito

Lorenzo Musetti diventerà papà per la seconda volta. Il tennista italiano, che sta vivendo il suo miglior momento della carriera con l’ingresso in top 10 e le tre semifinali consecutive nei Masters 1000 (Monte-Carlo, Madrid, Roma), ha svelato l’arrivo di un nuovo figlio con un post sul suo profilo Instagram. “La famiglia si allarga”, ha scritto il carrarino, annunciando insieme alla compagna Veronica Confalonieri di essere in attesa del secondogenito. Lorenzo e Veronica sono diventati genitori per la prima volta a marzo 2024, con la nascita del piccolo Ludovico. Adesso una nuova splendida notizia per la coppia che certifica il momento d’oro di Musetti dentro e fuori dal campo.

