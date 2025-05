Moya al posto di Cahill? L’idea che stuzzica Sinner

Carlos Moya potrebbe prendere il posto di Darren Cahill nel team di Jannik Sinner a partire dal 2026. Per ora nulla di ufficiale, ma l’ipotesi lanciata dal portale russo Bolshe, solitamente molto informato e affidabile, sembra più di una suggestione. Non è una novità che Cahill lascerà il suo posto dal prossimo anno, come annunciato dallo stesso Sinner agli Australian Open, e l’ipotesi di una sostituzione con Moya avrebbe tutto il senso del mondo. Lo spagnolo è una figura di assoluto riferimento nel tennis, uno dei coach più affidabili e ambiti sulla piazza: ex numero uno del mondo, vincitore del Roland Garros e soprattutto ex allenatore di Rafa Nadal, prima del ritiro del fuoriclasse maiorchino avvenuto alla fine dello scorso anno.

