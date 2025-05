Il rovescio di Robert Francis Prevost: il nuovo Papa con un passato da tennista

La fumata bianca è arrivata: lo statunitense Robert Francis Prevost è il nuovo pontefice e ha scelto il nome di Papa Leone XIV. Robert Francis Prevost è nato a Chicago, nell’Illinois, il 14 settembre 1955 da Louis Marius Prevost, di origini francesi e italiane, e Mildred Martínez, di origini spagnole. Ha due fratelli, Louis Martín e John Joseph. Agostiniano, dall’85 al 1999 “Padre Bob” è stato missionario in Perù. Parla correntemente spagnolo, portoghese, italiano e francese.

Una delle curiosità sul nuovo Papa riguarda il suo passato, in cui spicca una particolare passione per il tennis, sport che ha praticato a lungo. Un “tennista dilettante” come ama definirsi, il cui colpo più temibile pare fosse il rovescio. Gli impegni ecclesiastici non gli hanno permesso nel corso degli anni di coltivare a dovere la sua passione sportiva e sicuramente il nuovo ruolo non lo aiuterà in questo. Chissà però che nelle prossime settimane Papa Leone XIV non possa raccontare qualcosa di più sulle sue doti tennistiche.

