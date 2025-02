L’MXP Tennis Team lancia un 2025 carico di ambizioni

I traguardi raggiunti dall’MXP Tennis Team sono sempre più evidenti, certificati dal numero degli atleti e dalla qualità dei risultati, ma il progetto nato una manciata d’anni fa da un’idea di Fabio Chiappini e Marco Brigo continua ad alzare l’asticella.

La novità principale di un 2025 carico di ambizioni è l’apertura della Junior Academy: un progetto rivolto ai più giovani, intenzionati a intraprendere una strada che ha come obiettivo il professionismo. “Da gennaio – spiega il direttore sportivo Marco Brigo – lo stesso team che lavora con i pro è stato strutturato per occuparsi anche dei ragazzi del settore juniores, sfruttando anche i nuovi inserimenti nello staff dello scorso autunno, con i coach Luca Cefalù e Gianluca Formentin più il preparatore atletico Tommaso Piccolo. Il progetto, che ha come responsabile e coordinatore l’ex pro Erik Crepaldi, coinvolge giovani che svolgono già attività internazionale, fra tornei Itf e Tennis Europe. La direzione è la stessa che seguiamo con i nostri atleti di punta: sogniamo in grande, per costruire i tennisti di domani”. Il percorso è partito subito con grandi numeri: circa 25 i giovani coinvolti sui campi del Quanta Club di Milano, ai quali se ne aggiungono una quindicina, parte dell’altra novità stagionale, ossia un lavoro di consulenza sugli under al Tennis Club Caslano, nella Svizzera italiana. “L’inizio di stagione – continua Brigo – promette bene e sono già arrivate le prime soddisfazioni: Raz Ty Posca ha vinto la Coppa d’Inverno con la Lombardia, mentre Marco Brignoli si è imposto nel tabellone under 14 del torneo Saranno Famosi, classico appuntamento di inizio anno. Coi giovani puntiamo a fare bene ai Campionati italiani ma anche a portare a casa i primi titoli internazionali, data la vocazione del nostro team”.

A fianco del lavoro coi talenti di domani, resta naturalmente centrale l’impegno con un gruppo di professionisti che di recente si è ulteriormente allargato con tre nuovi innesti: l’ucraino Georgii Kravchenko, Leonardo Rossi e Pietro Pampanin. Tre ragazzi di buone prospettive che frequentano il circuito Itf World Tennis Tour. “Anche da questo lato non potevamo partire meglio: Luca Potenza ha inaugurato la sua stagione vincendo un torneo Itf in Tunisia, mentre Kravchenko è arrivato in finale in Spagna, nell’accademia di Rafa Nadal a Manacor. Anche in virtù dell’avvio incoraggiante, e dell’ottimo lavoro di preparazione invernale svolto dal gruppo, gli obiettivi della stagione sono ambiziosi. Abbiamo sempre più ragazzi di valore, puntiamo a portare tutti a esprimersi al meglio. Per molti il target è raggiungere posizioni di classifica che permettano di entrare nelle qualificazioni dei tornei del Grande Slam”. Più in generale, la volontà è di continuare a consolidare il lavoro svolto sin qui e migliorarne ulteriormente la qualità. “A partire dalla nostra punta di diamante Mattia Bellucci, passando per tutti gli altri, ci auguriamo – chiude il direttore sportivo – che il 2025 possa diventare la nostra stagione più vincente di sempre”.

