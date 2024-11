Ranking ATP/WTA: Zverev scavalca Alcaraz. Sale Shnaider

Torna Alexander Zverev il primo inseguitore di Jannik Sinner nel ranking ATP. Il ventisettenne tedesco si è assicurato il sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz battendo Holger Rune nelle semifinali del Master 1000 di Parigi Bercy. Non si è fermato lì e ha conquistato il titolo, secondo dell’anno nella categoria, dopo quello agli Internazionali d’Italia (solo Sinner ha fatto meglio, con tre).

Zverev risale dunque al numero 2 (lo è stato per la prima volta il 13 giugno 2022), mentre Alcaraz, eliminato negli ottavi, scende al terzo posto: di conseguenza, lo spagnolo ha il cinquanta per cento di possibilità di essere sorteggiato nel medesimo gruppo di Sinner alle Finals di Torino, mentre, almeno nel round robin, Sascha eviterà l’altoatesino.

Ai piedi del podio, Daniil Medvedev, pur eliminato al debutto, sottrae la quarta piazza a Novak Djokovic, che in Francia dodici mesi or sono aveva trionfato e stavolta era assente.

Nella seconda metà dell’élite mondiale sono diversi i saliscendi: avanzano Casper Ruud (settimo; + 1) e Alex de Minaur (ottavo; + 2), arretrano Andrey Rublev (nono; – 2) e Grigor Dimitrov (decimo; – 1). Il bulgaro è già fuori dalla corsa alle Finals, mentre gli altri (più un Djokovic ai box) si contenderanno tra Metz e Belgrado gli ultimi tre posti disponibili (già qualificati sono, nell’ordine, Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz).

Il piazzamento in semifinale riporta per ora Holger Rune alle soglie della top ten: il danese è undicesimo (+ 2). Più consistente il balzo in avanti del finalista, il beniamino di casa Ugo Humbert, quattordicesimo (+ 4): il mancino seguito da Jeremy Chardy è stato al massimo un gradino più in alto, lo scorso aprile.

Rientra in top twenty l’altro semifinalista Karen Khachanov (19; + 2), causando l’uscita di Ben Shelton (21; – 2).

Poco più giù, si registrano i nuovi primati personali di Jordan Thompson (26; + 2), spintosi nei quarti, e Giovanni Mpetshi Perricard (30; + 1), che ha superato un turno. Bene anche il sorprendente Arthur Cazaux (67; + 18), giunto negli ottavi da lucky loser, in seguito al forfait di Sinner.

Quest’ultimo inizia oggi la propria ventiduesima settimana in vetta. Tra gli azzurri, dietro di lui, troviamo Lorenzo Musetti (17; – 1), Flavio Cobolli (32; 0), Matteo Berrettini (35; + 1), Matteo Arnaldi (38; 0), Luciano Darderi (43; 0), Lorenzo Sonego (51; + 1) e Fabio Fognini (74; + 5).

Seguono, oltre il centesimo posto, Luca Nardi (102; 0), Mattia Bellucci (105; 0), Francesco Passaro (111; 0), Matteo Gigante (139; – 1), Stefano Napolitano (164; 0) e Stefano Travaglia (191; 0).

Nel ranking WTA, immobile la top ten, spicca la crescita di Diana Shnaider: grazie al titolo ottenuto nel “250” di Hong Kong, suo quarto stagionale, la ventenne moscovita stabilisce il career high in dodicesima posizione (+ 2). Nell’edizione datata 29 gennaio era addirittura fuori dalle cento (n 108).

Perde terreno, invece, l’altra russa Anna Kalinskaya (14; – 3), che nella corrispondente settimana del 2023 si era imposta nel “125” di Midland: a giovarsi del suo calo è anche Paula Badosa, che torna a un passo dall’élite mondiale (undicesima; + 1).

A brillare sono, inoltre, Katie Boulter (23; + 6), spintasi al match clou di Hong Kong, nonché le protagoniste del “250” di Juijiang: la vincitrice Viktorija Golubic (105; + 63), la finalista Rebecca Sramkova (43; + 10) e la semifinalista Laura Siegemund (83; + 18).

Debutta tra le cento la ventiduenne turca Zeynep Somnez (91; + 36), che ha fatto suo il “250” di Merida, battendo in finale la statunitense Ann Li (93; + 18).

Si conferma splendida quarta la migliore azzurra, Jasmine Paolini. Dietro alla toscana abbiamo Elisabetta Cocciaretto (54; 0), Lucia Bronzetti (78; – 1), Sara Errani (103; – 14), Martina Trevisan (127; + 9 con i quarti a Jiujiang) e Lucrezia Stefanini (153; + 10).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev (+ 1), 3 Carlos Alcaraz (- 1), 4 Daniil Medvedev (+ 1), 5 Novak Djokovic (- 1), 6 Taylor Fritz, 7 Casper Ruud (+ 1), 8 Alex de Minaur (+ 2), 9 Andrey Rublev (- 2), 10 Grigor Dimitrov (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Jasmine Paolini, 5 Elena Rybakina, 6 Jessica Pegula, 7 Qinwen Zheng, 8 Emma Navarro, 9 Daria Kasatkina, 10 Danielle Collins.

