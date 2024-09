Ranking WTA: Haddad Maia riavvicina la top ten. Giù Sakkari

Beatriz Haddad Maia riavvicina di prepotenza la top ten del ranking WTA. Grazie al primo titolo stagionale, conquistato nel “500” di Seul, la mancina brasiliana risale cinque gradini, passando in un colpo solo dal diciassettesimo al dodicesimo. Il suo primato personale resta per ora la decima piazza, raggiunta il 12 giugno dell’anno scorso, dopo la semifinale al Roland Garros.

Di recente, però, la ventottenne sudamericana era scivolata anche fuori dalla top twenty: per la precisione dall’edizione della classifica datata 15 luglio a quella del 26 agosto, valida fino all’8 settembre. Poi, il piazzamento tra le otto migliori agli US Open, giunto dopo la finale nel “250” di Cleveland, e ora il quarto centro pieno in carriera, che la rilanciano con decisione.

Nel match clou Haddad Maia ha sconfitto in rimonta la russa Daria Kasatkina, che torna a sua volta a bussare alle porte dell’élite mondiale, passando dal tredicesimo all’undicesimo posto (+ 2). Il suo career high è il numero 8, toccato il 24 ottobre 2022.

Perde terreno, invece, Maria Sakkari, che scende dalla nona alla diciassettesima posizione (- 8): nella corrispondente settimana dell’anno scorso, la greca aveva vinto il “1000” di Guadalajara. A giovarsi del suo netto calo sono soprattutto Danielle Collins, che torna nona (+ 1), e Barbora Krejcikova, che rientra in top ten (decima; + 1).

Più in basso, si riavvicina alle cinquanta l’ex top ten Emma Raducanu (54; + 16), nei quarti in Corea del Sud. Poco dietro, brillano le protagoniste del “250” di Hua Hin, in Thailandia: la slovacca Rebecca Sramkova (61; + 41), che ha trionfato e stabilisce il career high, e la tedesca Laura Siegemund (69; + 30), da lei battuta in finale.

Crollano Xiyu Wang (95; – 33) e Caroline Dolehide (98; – 53), l’anno scorso rispettivamente vincitrice a Guangzhou e finalista a Guadalajara. In caduta libera, poi, l’ex numero 4 Sofia Kenin (168; – 78), che dodici mesi fa era stata semifinalista in Messico.

La migliore azzurra, Jasmine Paolini, si conferma quinta. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (55; 0), Lucia Bronzetti (77; – 2) e Sara Errani (87; + 4). Esce dalle cento Martina Trevisan (112; – 25), che nel settembre del 2023 si era spinta nei quarti a Guadalajara.

Dietro a Lucrezia Stefanini (156; + 4), irrompe tra le duecento la ventenne palermitana Giorgia Pedone (190; + 32), impostasi nella prova ITF W35 di Leme, in Brasile, e approdata all’ultimo atto nel W50 di San Miguel de Tucuman, in Argentina.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Jessica Pegula, 4 Elena Rybakina, 5 Jasmine Paolini, 6 Coco Gauff, 7 Qinwen Zheng, 8 Emma Navarro, 9 Danielle Collins (+ 1), 10 Barbora Krejcikova (+ 1).

