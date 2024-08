Torna il tennis in chiaro in Italia: ecco l’accordo tra Sky e Supertennis

Sky Italia e Sportcast – la società che gestisce SuperTennis, il canale tv della Federazione Italiana Tennis e Padel – annunciano una nuova partnership pluriennale.Un accordo che, grazie alla condivisione di contenuti di titolarità delle due società, dà ancora più visibilità al grande tennis, in un momento storico eccezionale per questo sport in Italia.

SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e NOW, tutti i tornei WTA 250, WTA 500, WTA 1000 e le WTA Finals.

Su Sky e in streaming su NOW, saranno invece trasmesse in diretta le prossime edizioni degli US Open maschile e femminile, in simulcast con SuperTennis, a partire dal torneo al via il prossimo 26 agosto sul cemento statunitense.

