Jannik Sinner giocherà il Roland Garros, sciolti gli ultimi dubbi

Jannik Sinner giocherà il Roland Garrosa. La decisione è stata confermata, alla Gazzetta dello Sport, che ha appreso la notizia, dall’agente del giocatore. Sinner, che aveva saltato gli Internazionali di Roma per un problema all’anca destra, ha svolto questa mattina sullo Chatrier il primo allenamento parigino. Due ore con Kei Nishikori, ex top 5, e poi la decisione.

Jannik è arrivato a Parigi ieri sera insieme ai due coach, Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma di Federica Cocchi, l’ultima risonanza magnetica era pulita, dunque i medici hanno dato il via libera per la partenza. Sinner è apparso sorridente, al contrario di quando era partito dal Je Medical di Torino, un po’ corrucciato. Il fine settimana di allenamento a Montecarlo, però ha dato indicazioni positive, l’anca ha risposto bene alle sollecitazioni e con Umberto Ferrara, ora bisognerà recuperare anche un po’ della tenuta aerobica

