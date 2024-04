Sinner spazza via anche Struff, troppo Djokovic per Musetti, fuori Sonego

Di Marco Somma e Alberto de Laurentis

Sinner vola ai quarti di finale del torneo di Montecarlo battendo, senza troppi patemi, il tedesco Struff per 6-4 6-2.

Il numero 2 del mondo ottiene il break decisivo nel primo parziale nel nono gioco, dopo un break e contro break nel terzo e nel quarto game: più sciolto il secondo set per Jannik che ottiene un primo break nel terzo gioco e un secondo nel settimo chiudendo la pratica dopo un’ora e 17 minuti.

Domani, come secondo match sul centrale dopo Tsitsipas-Khachanov, affronterà Rune reduce da una giornata infinita: il danese infatti ha ripreso il match con Nagal sospeso ieri sopra di set e break ma è stato costretto al terzo dall’ottimo giocatore indiano.

Dopo qualche ora è tornato in campo contro Dimitrov e ha vinto un match thriller al tie break del terzo dopo 3 ore e 26 minuti annullando anche due match point nel dodicesimo gioco: domani ci sarà la rivincita della semifinale vinta dal danese l’anno scorso, in un match dove ci furono non poche polemiche per il comportamento del numero 7 del mondo.

Sinner partirà sicuramente favorito, sia per stato di forma sia perché Rune è stato in campo 5 ore circa quest’oggi.

Semaforo rosso per Musetti che comunque non sfigura contro Djokovic nella rivincita del match vinto l’anno scorso sempre agli ottavi: partenza sprint di Lorenzo che ottiene il break nel game di apertura e lo conserva fino al 4-3 40-0.

Purtroppo il carrarino non riesce a tenere la battuta nonostante la situazione di vantaggio e subisce il contro break del serbo che lo bisserà nel dodicesimo gioco, anche qui da una situazione di svantaggio (4 punti consecutivi da 30-0).

Lorenzo non molla, lotta e tiene testa a Djokovic che, dopo una girandola di break nel secondo parziale, piazza la zampata decisiva nel nono game chiudendo per 7-5 6-3 dopo un’ora e 56 minuti.

Per lui domani ci sarà De Minaur, in un match che non dovrebbe concedere sorprese.

Lorenzo Sonego, dopo l’ingresso nel torneo come Lucky Loser a causa del forfait di Alcaraz e la bella vittoria su Auger-Aliassime, affronta il francese Hugo Humbert, numero 15 al mondo. Nel primo set la partita si gioca su scambi molto lunghi, con il francese che spesso comanda il gioco con i suoi colpi mancini. Ma l’azzurro riesce a difendersi e annulla la prima palla break dell’incontro. Nel game successivo Sonego ha l’opportunità di brekkare, ma Humbert annulla tutto. La svolta del set avviene sul 5 pari: Sonego strappa il servizio al francese e chiude il set tenendo il servizio a 30.

Nel secondo set la trama della partita non cambia: scambi lunghi e game faticosi per entrambi i giocatori al servizio. Sonego non concretizza le sue occasioni di break, mentre Humbert strappa il servizio a Lorenzo nell’ottavo game e chiude il set tenendo facilmente il proprio servizio.

Nel terzo set, Lorenzo perde subito il servizio nel primo game. Humbert prende il controllo della partita con relativa facilità, concedendo un solo gioco al torinese. Humbert chiude il match dopo due ore e 52 minuti di gioco, ponendo fine al cammino di Lorenzo a Monte-Carlo Rolex Masters.

