Rafael Nadal salta anche Montecarlo: “Il mio corpo non ce la fa”

Rafael Nadal non giocherà in torneo di Montecarlo, ad annunciarlo è lo stesso campione spagnolo su Twitter: “Ciao a tutti, ancora non mi sento pronto per competere ai livelli più alti. Questo un momento molto difficile per me, sportivamente parlando. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Semplicemente, il mio corpo non ce la fa. Non sono ancora in condizioni per giocare con le massime garanzie e continuo il mio processo di preparazione, sperando di tornare presto”.

