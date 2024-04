Musetti e Nardi, la bell’Italia del tennis seduce Montecarlo

Nardi riesce a qualificarsi per il tabellone principale di Montecarlo (per il secondo anno consecutivo) mentre Sonego no.

Semaforo rosso per il torinese nel tabellone cadetto dopo la vittoria di ieri, sofferta, con Goffin: anche oggi perde il primo set ma non riesce a completare la rimonta, con Bautista che gli restituisce il 6-2 del secondo set.

Vittoria invece per Luca Nardi nel primo match di giornata sul centrale, in un clima da coppa Davis contro Muller: pubblico diviso praticamente a metà tra il francese e l’italiano che è costretto a rimontare un set di svantaggio.

Sia nel secondo che nel terzo parziale Luca va avanti di un break ma in entrambi i casi viene rimontato (nel terzo ha addirittura una chance per il 4-0): ma nel decimo gioco, complice tensione e un po’ di braccino, Muller si fa brekkare in entrambi i set e subisce un duplice dal marchigiano che accede al tabellone principale dove affronterà Auger Aliassime, in una sfida in cui il vincente avrà l’onere e l’onore di giocare contro Alcaraz.

Intanto cambia il main draw per uno dei nostri portacolori: ritirato Ruusuvuori, Arnaldi affronterà l’indiano Nagal, che ieri sconfisse Cobolli nettamente (oggi vittoria al terzo contro Diaz Acosta).

Nell’ultimo match di giornata sul campo centrale grande vittoria di Musetti che deve difendere i quarti di finale raggiunti lo scorso anno per rimanere in top 30: all’esordio per lui sfida all’americano Fritz, testa di serie numero 13.

Dopo un inizio interlocutorio, è l’americano il primo a rompere gli indugi e a conquistare il break nel sesto gioco.

Dal 4-2 40-15 Fritz si incarta, Musetti inizia a dare sfoggio al suo repertorio e in pochi minuti la situazione si ribalta del tutto, con Lorenzo che, grazie all’ennesimo errore dell’americano, stavolta col dritto, conquista il primo parziale per 6-4.

Dopo break e contro break iniziale, Lorenzo Musetti piazza la zampata decisiva nel nono gioco sfruttando un altro errore dell’americano, davvero in giornata no quest’oggi.

Doppio 6-4 per l’italiano che batte il più quotato avversario dopo un’ora e 25 minuti e vola al secondo turno dove affronterà, da favorito, il vincente del derby francese Fils-Mannarino.

Segnali positivi da parte del giocatore carrarino che, nonostante la posizione spesso arretrata in campo come spesso gli capita, riesce a giocare un tennis propositivo, anche se a tratti, sia con il suo rovescio delizioso, ma anche con il dritto e la palla corta.

