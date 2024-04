L’arbitro, i crampi e Tsitipas battono Sinner: niente finale a Montecarlo, fuori anche Djokovic

Jannik Sinner si ferma in semifinale al Masters si Montecarlo.

L’azzurro, n.2 del tennis mondiale, è stato battuto dal greco Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. Per Jannik Sinner quella di oggi a Montecarlo è la seconda sconfitta stagionale dopo quella di Indian Wells contro Alcaraz. Ma l’azzurro è stato condizionato anche da qualche noia fisica: per due volte nel corso del terzo set il n.2 del tennis mondiale ha avuto bisogno dell’intervento del fisioterapista pe run problema alla gamba destra. Farà inoltre discutere un doppio fallo ‘fantasma’ chiamato a Sinner che ha privato l’azzurro di un doppio break di vantaggio. Tsitsipas, n.12 al mondo, è per la terza volta in finale a Montecarlo: domani affronterà il vincente dell’altra semifinale che vede di fronte Novak Djokovic e Casper Ruud.

Non perde il suo fair play Jannik Sinner nonostante la sconfitta in semifinale a Montecarlo: problemi fisici e soprattutto l’errore del giudice di sedia che ha permesso a Stefanos Tsitsipas di salvarsi dal doppio break nel terzo set, hanno condizionato la partita dell’azzurro che però, in conferenza stampa, come nel suo stile, evita polemiche.

“È successo e non c’è più niente che possiamo fare – le sue parole – Questa è già una cosa del passato. È difficile accettarlo, giocavo davvero bene in quel momento”.

