Impressionante Sinner a Montecarlo: spazzato via Korda. Sonego fa l’impresa

Esordio vincente per Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’altoatesino ha battuto in due set lo statunitense Sebastian Korda 6-1,6-2. Agli ottavi Sinner – che è n.2 del ranking Atp – affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, n.25 al mondo, che ieri ha battuto in due set il croato Coric.

Esordio vincente al secondo turno anche per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Montecarlo.

Il torinese, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Carlos Alcaraz, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set, con il punteggio di 6-4 7-5 in poco più di due ore di gioco.

