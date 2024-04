Il lunedì di Monte Carlo fatale a Nardi e Arnaldi

Andato male l’esordio nel tabellone principale per Luca Nardi, che aveva brillantemente superato i due turni di qualificazione. Forse la terza partita di fila è stata fatale per il giustiziere di Djokovic ad Indian Wells, perché Nardi è sembrato “scarico” sin dall’inizio e ha opposto ben poca resistenza a Auger-Aliassime. Il canadese dal canto suo sembra aver accettato questa sua nuova versione, molto lontana da quella che raggiunse le Finals nel 2022, e cerca di svolgere il suo compito senza cercare chissà cosa, provando semplicemente ad essere solido e a tirare lungo. Una cosa forse è rimasta del giocatore del 2022: il servizio. E su quello Felix prova a costruire il suo gioco. Ad ogni modo oggi è stato più che sufficiente, perché Nardi non ha mai impensierito nei turno di risposta il canadese, mentre è andato molto in difficoltà quando si entrava nello scambio. Risultato severo alla fine, ma difficile obiettare qualcosa.

Ci si aspettava di più da Arnaldi, che però non giocava sulla terra rossa dalla partita di Umago e un po’ si è visto. Nagal sta invece trovando il momento migliore della sua carriera ed è anche in buona forma fisica, così dopo aver ceduto il primo set nell’ultimo game è riuscito a cambiare marcia, aiutato da un Arnaldi molto impreciso. Matteo ha avuto la possibilità di tornare in partita a metà del terzo set ma non cè stato niente da fare sull’ultima accelerazione di Nagal, primo indiano a vincere una partita ad un Masters 1000.

Domani ad ogni modo ci sono i nostri pezzi pregiati, sarà un’altra storia. Almeno speriamo.

Primo turno

R. Safiullin vs [Q] J. Munar

A. Fils vs [LL] Y. Hanfmann

A. Popyrin b. C. Moutet 3-6 7-5 6-2

F. Auger-Aliassime b. [Q] L. Nardi 6-2 6-3

[Q] F. Coria vs [14] U. Humbert

A. Tabilo vs C. O’Connell

S. Ofner b. D. Evans 6-1 6-4

L. Djere vs [12] S. Tsitsipas

[14] K. Khachanov vs C. Norrie

F. Cerundolo b. [LL] D. Altmaier 6-2 7-6(3)

[Q] S. Nagal b. M. Arnaldi 5-7 6-2 6-

[9] G. Dimitrov b. [WC] V. Vacherot 7-5 6-2

