WTA Indian Wells: Errani nel main draw dopo 7 anni, affronterà Osaka

Sara Errani ha completato in maniera vittoriosa il percorso nel tabellone di qualificazioni al WTA 1000 di Indian Wells e dopo il successo per 7-6 6-1 contro Aleksandra Krunic nel primo round ha battuto 6-4 6-0 Arina Rodionova.

Ottima prestazione per la romagnola che torna nel tabellone del torneo californiano per la prima volta dal 2017, ripartendo dal 2-4 per l’australiana nel set d’apertura.

Sara, adesso, ha però un’avversaria durissima come Naomi Osaka, lontana ancora da livelli alti ma che rimane una pericolosissima avversaria. La partita si giocherà giovedì, quasi sicuramente su uno dei due campi principali.

Dalla stessa categoria