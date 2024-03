Swiatek su Radwanska: “Nessun paragone, le sarò per sempre grata”

Iga Swiatek dopo il successo per 6-4 6-0 contro Linda Noskova al terzo turno diel WTA 1000 di Indian Wells si è presentata in conferenza stampa. Non è stata una partita semplice, malgrado il punteggio finale parli di una serie di 10 game consecutivi vinti. Tutto è girato su quel settimo game dove la numero 1 del mondo, fin lì sempre in ritardo nei propri turni di battuta, è risalita da 15-40 cancellando tre palle del doppio break.

Sulla partita: “Ho pensato un po’ alla nostra partita all’Australian Open. Abbiamo analizzato col mio team quel match e cercato di capire cosa avessi fatto male. Abbiamo avuto due settimane prima di andare in Medio Oriente, per cui abbiamo rivisto molte cose. Sicuramente non ero a mio agio nelle fasi iniziali, sbagliavo tanto e cercavo forse di finire lo scambio con troppa fretta, ma sapevo che se fossi riuscita a essere più costante e solida avrei cominciato ad avere chance”.

Sul sorteggio che le aveva riproposto le stesse avversarie dell’Australian Open: “Ho avuto pensieri positivi e negativi, perché da un lato sarebbe stato bello giocare contro qualcun altra, perché quando sei la testa di serie n.1 ti aspetti di avere un sorteggio migliore, ma dall’altro lato in Australia non pensavo di poter avere un sorteggio più difficile, quindi ho smesso di aspettarmi qualcosa. Ero solo, insomma, concentrata su me stesso. È stato positivo anche in termini di sfida e di desiderio di migliorare un po’ e di dimostrare a me stessa che posso giocare un po’ meglio che su questi campi in Australia”.

È passata poi a un commento sulla serie tv Break Point, che verrà cancellata da Netflix dopo appena due stagioni: “Onestamente, non lo sapevo. Non ho una risposta al riguardo in questo momento. Ho partecipato solo alla prima stagione e devo dire che è stata una specie di test per me per capire se mi sentirò a mio agio a parlare della mia vita e ad aprirmi così tanto. Ma, beh, penso che sia stata una grande idea, ma credo che abbiamo, sai, molte storie diverse e complicate che è difficile, come dire, descriverle in un paio di episodi, capisci. Ma d’altra parte, in altri sport è lo stesso caso. Onestamente, è difficile per me paragonare il motivo per cui non ha funzionato nel tennis ma ha funzionato nel golf e nella Formula 1. Ma posso solo parlare del mio punto di vista. Ma posso parlare solo della mia prospettiva. Penso che i ragazzi di Netflix siano stati molto gentili e collaborativi, ma alla fine non abbiamo avuto un grande impatto in termini di editing di alcune cose che non ci piacevano. So di non aver dato molto accesso, come altri attori. Ho accettato di non avere la voce finale, ma ci sono state alcune cose che sono state interpretate male. La mia apparizione in questa serie ha causato un po’ di odio nei confronti miei e della mia squadra. Volevo solo vivere la mia vita in pace e fare il mio lavoro, quindi è per questo che non ho partecipato alla seconda stagione. Non so perché non abbia funzionato. Onestamente, non voglio criticare o altro, ma ho anche visto alcuni meme sull’editing e sul fatto che, sai, Aryna, c’è stata una partita – credo qui, la finale, tra Aryna ed Elena – in cui lei stava servendo sul deuce e poi Elena stava rientrando dal lato del vantaggio. E credo che chiunque conosca il tennis se ne accorga. Sì, è un peccato che non abbia funzionato.

Infine, le è stata fatta una domanda da noi di Oktennis circa una sua frase che ci rilasciò in esclusiva nel 2019 parlando dell’importanza di Agnieszka Radwanska, che per lei allora ‘Aga’ doveva assolutamente essere considerata la migliore (“è stata e sarà per sempre la miglior tennista polacca della storia”) perché per lei, o per chiunque altro giovane, ci sarebbero voluti almeno 10 anni di enorme costanza per essere messi sullo stesso piano. Lei, cinque anni dopo, è già a -2 dal suo record di titoli (18 contro 20). Questa la sua risposta se abbia già pensato a questa situazione: “So quanti titoli abbia vinto, quindi è chiaro che a volte mi sia venuto in mente, ma onestamente non ha molta importanza. Ha giocato in tempi diversi, con avversarie diverse, e ha uno stile di gioco diverso. Quindi non voglio paragonare le nostre carriere, perché non ha senso. Ma di sicuro le sarò sempre grata perché è stata la prima a mostrarci che è possibile arrivare in alto e a tracciare la strada per le altre giocatrici che entreranno nella WTA, perché in Polonia non abbiamo un gran sistema di crescita per giovani tennisti. Quindi, guardare una persona che è stata in grado di farlo, ti dà speranza, perché non è che siamo state cresciute per diventare stelle del tennis o qualcosa del genere. Non abbiamo avuto alcun aiuto, in pratica. Abbiamo dovuto trovare una soluzione da soli. Per me, quindi, avere Aga mi ha fatto capire che forse è possibile, anche se quando ero più giovane non pensavo nemmeno di essere qui, perché era una cosa astratta (sorride, nda). Voglio dire, la maggior parte dei miei coetanei o amici non ce l’hanno fatta e hanno smesso di giocare. Quindi non ero sicuro di poter essere diverso”.

