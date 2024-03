Sinner parte piano ma poi spazza via O’Connell, ora Machac, fuori Arnaldi

Jannik c’è! Sinner batte O’Connell 64 63 e vola ai quarti di finale a Miami per il quarto anno in altrettante partecipazioni. 19 vittorie e una sola sconfitta nel 2024 per Jannik che per un posto in semifinale sfiderà il ceco Machac: tra i due non ci sono precedenti. Contro l’australiano Sinner parta male, subendo subito un break e andando sotto per 2-4, ma un micidiale parziale di 9 game consecutivi chiude di fatto la partita a favore dell’azzurro

Finisce agli ottavi di finale l’avventura di Matteo Arnaldi all’Atp di Miami. Al primo ottavo in carriera in un Masters 1000, il tennista azzurro è stato sconfitto dal n. 60 al mondo Tomas Machac in due set (6-3, 6-3) al termine di un match durato poco meno di un’ora e mezza. Il ceco ha sfruttato soprattutto gli errori di Arnaldi, meno lucido rispetto ai primi incontri giocati in Florida.

