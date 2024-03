Sinner mostruoso: umiliato Medvedev, è finale a Miami! N.2 ad un passo

Con una prestazione mostruosa, ai limiti della perfezione, Jannik Sinner vola in finale a Miami ed è ad un passo dal diventare numero 2 al mondo. Se l’azzurro vincerà il torneo domenica contro uno tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov, che scenderanno in campo per la loro semifinale nella notte domani, scavalcherà Carlos Alcaraz.

Contro Daniil Medvedev è stata una vera e propria mattanza. Il russo, che seppur alla quinta sconfitta di fila contro Sinner le altre volte aveva comunque tenuto botta, stavolta è letteralmente crollato sotto i micidiali colpi dell’altoatesino: un 6-1 6-2 in un’ora a 5 minuti che non lascia discussioni.

Da Miami a Miami, dunque: l’ultima vittoria di Medvedev contro Sinner risale infatti alla finale dello scorso anno. Sembra passata una vita, e tennisticamente parlando è proprio così.

