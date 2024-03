Sinner doma facilmente Machac, aspetta Medvedev in semi a Miami

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 Atp di Miami.L’azzurro, numero 3 del ranking mondiale, ha superato il ceco Tomas Machac, n.60 della classifica Atp, per 6-4 6-2. In semifinale Sinner affronterà il vincente tra il cileno Nicolas Jarry ed il russo Daniil Medvedev. Jannik non perde prima della semifinale da Parigi Bercy 2023.

Nei primi game dell’incontro numerosi gli errori da parte di entrambi i tennisti.

Dopo aver annullato due palle break per Sinner, Machac si aggiudica il quinto game. L’azzurro poi mantiene il servizio nel sesto game: 3-3 sul Centrale di Miami.

Break dell’altoatesino che si porta sul 4-3 su Machac al settimo. Poi ciascuno mantiene il servizio e dopo 52 minuti di partita l’Azzurro si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-4.

Nel secondo set Sinner strappa il servizio al ceco al terzo game portandosi su 2-1. L’azzurro mantiene la battuta e si aggiudica il quarto game: 3-1.

Altro break per l’italiano al quinto game 4-1, dopo undici palle break di Sinner. Al sesto game l’italiano tiene il servizio, 5-1 con Machac. Il ceco mantiene il servizio nel settimo set.

Al servizio nell’ottavo game, Sinner guadagna tre match-point Per l’italiano è la terza semifinale in carriera a Miami.

