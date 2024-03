Indian Wells, tabellone: Sinner con Alcaraz, “evitato” Djokovic. Nadal trova Raonic

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] N. Djokovic vs bye

[Q] vs A. Vukic

[WC] A. Kovacevic vs Z. Zhang

bye vs [30] T. Etcheverry

[17] T. Paul vs bye

A. Michelsen vs J. Munar

[Q] vs P. Kypson

bye vs [14] U. Humbert

[9] C. Ruud vs bye

[Q] vs [Q]

A. Fils vs N. Borges

bye vs [23] A. Davidovich Fokina

[28] C. Norrie

L. Sonego vs M. Kecmanovic

G. Monfils vs M. Purcell

bye vs [8] H. Hurkacz

2° QUARTO DI TABELLONE

[4] D. Medvedev vs bye

F. Cobolli vs R. Carballes Baena

R. Safiullin vs D. Evans

bye vs [29] S. Korda

[21] A. Mannarino vs bye

[WC] S. Wawrinka vs T. Machac

[Q] vs A. Mueller

bye vs [13] G. Dimitrov

[12] T. Fritz vs bye

P. Kotov vs A. Tabilo

[WC] F. Fognini vs B. Zapata Miralles

bye vs [29] S. Baez

[26] L. Musetti vs bye

B. van de Zandschlup vs [PR] D. Shapovalov

[PR] M. Raonic vs [PR] R. Nadal

bye vs [8] H. Rune

3° QUARTO DI TABELLONE

[5] A. Rublev vs bye

A. Murray vs [Q]

C. Eubanks vs [WC] B. Nakashima

bye vs [32] J. Lehecka

[18] F. Tiafoe vs bye

D. Lajovic vs E. Ruusuvuori

[Q] vs D. Altmaier

bye vs [11] S. Tsitsipas

[16] B. Shelton vs bye

[WC] J. Mensik vs [Q]

A. Shevchenko vs D. Koepfer

bye vs [22] F. Cerundolo

[25] J. L. Struff vs bye

B. Coric vs S. Ofner

T. Kokkinakis vs M. Giron

bye vs [3] J. Sinner

4° QUARTO DEL TABELLONE

[6] A. Zverev vs bye

C. O’Connell vs J. Draper

Y. Hanfmann vs P. Cachin

bye vs [27] T. Griekspoor

[20] A. Bublik vs bye

[Q] vs J. Thompson

T. Daniel vs D. Galan

bye vs [10] A. de Minaur

[15] K. Khachanov vs bye

[Q] vs J. Wolf

F. Marozsan vs A. Popyrin

bye vs [24] N. Jarry

[21] F. Auger Aliassime vs bye

[Q] vs [Q]

L. van Assche vs F. Arnaldi

bye vs [2] C. Alcaraz

