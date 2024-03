Nardi lucky loser vincente: ora Djokovic. Fuori Sonego e Fognini, bene Musetti

Dal perdere una partita durissima da mandar giù nelle qualificazioni, all’affrontare il numero 1 del mondo ATP Novak Djokovic su uno dei campi centrali più importanti al mondo. La settimana di Luca Nardi è questa: un lucky loser fortunato e vincente, che ha raccolto oggi la prima vittoria in carriera contro un top-50, nel caso odierno Zhizhen Zhang per 6-3 3-6 6-3, apparso poi raggiante in conferenza stampa.

Il marchigiano, pur ammettendo che il suo avversario odierno non ha espresso il suo miglior tennis, è stato veramente contento di come sia girata una settimana cominciata con l’enorme amarezza del main draw sfuggito di nulla. “Mi sono segnato (nella lista dei lucky loser, nda) perché valeva la pena” ha raccontato ai microfoni, “anche se ero il terzo in lista. Poi il caso ha voluto che è toccato anche a me, quando me l’han detto ero ovviamente molto, molto contento ma anche un po’ sorpreso perché non me l’aspettavo”.

Il momento chiave, dopo il bel rientro del cinese nel secondo parziale, è stato il primo frangente del set decisivo quando ha recuperato un bel turno di battuta in apertura per poi fare il break che gli ha ridato fiducia e spinta. Al pensiero di poter affrontare Djokovic, Nardi emozionatissimo ha risposto: “E come potrei non pensarci? Già oggi prima della partita avevo in testa l’idea che se avessi vinto, insomma, c’era lui. O quantomeno le possibilità che lui vinca sono veramente alte. Però sì, dai, ora cerco di pensare a godermi il momento. Oggi, domani… Ci sono ancora due giorni prima del match, cercherò di prenderla nella maniera migliore possibile e godermi questa bella esperienza”.

Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, che in apertura di giornata è stato sconfitto 6-4 6-4 contro Cameron Norrie, vincitore del torneo nell’edizione autunnale del 2021. Come lui, è stato eliminato anche Fabio Fognini, superato 7-5 6-3 contro Sebastian Baez, numero 19 del seeding. Ottima vittoria invece per Lorenzo Musetti, numero 25 del tabellone, impostosi 6-4 2-6 7-5 in una sfida carica di gran bei punti contro Denis Shapovalov.

