Nardi: “Devo migliorare sul servizio e alla risposta”

Luca Nardi è arrivato in conferenza stampa dopo la sconfitta al quarto turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells patita contro Tommy Paul per 6-4 6-3.

L’azzurro, entrato in tabellone come lucky loser dopo il ritiro di Tomas Etcheverry, ha parlato della partita: “Nel primo set ho avuto un po’ di chance: nel primo game, poi ancora poco dopo. Potevo andare sopra nel punteggio poi invece ho subito un break così, con un doppio fallo. Non benissimo. Facevo fatica nei game di servizio da fine primo set in poi. Peccato, è andata così. Sul livello di scambi ho pensato di essere alla pari e poter stare a quel livello. Sicuramente potrei migliorare sul servizio e la risposta. Queste cose han fatto la differenza che è mancata a me. Oggi ho cercato di portare lo scambio sul dritto, colpo con cui fa parecchi punti ma sbaglia anche un po’ di più. Ho fatto così nella prima fase dove raccoglievo un po’, poi però è cresciuto lui e ho perso il filo tattico. Lui è cresciuto anche al servizio. Peccato”.

Sulla fase dal match contro Djokovic a questa: “Sicuramente non nascondo che mancavano un po’ di energie. La notte dopo il match contro Djokovic non ho dormito, sì, ma non voglio nemmeno scuse così. Lui è fortissimo, 17 del mondo, però sicuramente oggi mi mancava un po’ di quella carica che avevo contro Djokovic che forse si notava abbastanza. Faccio le congratulazioni a Paul, e peccato”.

Sui possibili cambiamenti che porta questo torneo nella sua programmazione e obiettivo: “Spero che la mia programmazione possa cambiare un po’, che possa giocare meno Challenger e magari fare più ATP. Poi adesso potrò anche migliorare. Io come ho detto cerco di non mettermi troppa pressione addosso e vediamo cosa succede, però cerco di lavorare il più possibile e pensare partita dopo partita”.

