Musetti vola a Miami, può battere anche Alcaraz dopo Shelton?

che Lorenzo Musetti accede agli ottavi del Miami Open in Florida.

In due set (6-4, 7-6 al tie-break) Musetti ha battuto il numero 16 del ranking Atp, l’americano Ben Shelton. Sono cosi tre i tennisti italiani che accedono agli ottavi del torneo. Una vittoria straordinaria arrivata al termine di una prestazione spettacolare e di altissimo livello. Era da tempo che non si vedeva un carrarese così in forma che ora si troverà di fronte Carlos Alcaraz. Giornata dunque intensa, quella di oggi, per gli amanti del tennis.

Il primo a scendere in campo alle 16 sarà Arnaldi, che incontrerà Machac. Alle 18,40 Sinner contro O’Connel e alle 20,30 Musetti contro Alcaraz.

“La nascita di Ludovico è la mia più grande vittoria, niente si paragona a quello. Grazie davvero a Veronica, che mi ha permesso di poter fare il mio lavoro. Alcaraz? Ho una grande amicizia con lui, è una grande persona. Per me è un’ispirazione, spero di vincere”

Dalla stessa categoria