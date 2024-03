Musetti e Nardi, sorprese diverse ma vincenti

Lorenzo Musetti vola al 3° turno di Indian Wells battendo Denis Shapovalov. L’azzurro, testa di serie numero 26 del seeding, si è imposto con i parziali di 6-4, 2-6, 7-5 dopo due ore e 20 minuti.

Musetti lunedì incrocerà Holger Rune, n°7 del mondo. Un solo precedente con il danese, che si è imposto nei quarti del Queen’s 2023.

Sorride anche Luca Nardi che ha sconfitto 6-3 3-6 6-3 il cinese Zhizhen Zhang, numero 50 ATP, diventato a Madrid nel 2023 il primo cinese nei quarti di un Masters 1000, dopo essere stato il primo cinese in Top 100 da quando è stato introdotto il ranking ATP nel 1973. Il marchigiano, numero 123 del mondo, è rientrato in tabellone come lucky loser al posto di Tomas Martin Etcheverry che, come tutte le teste di serie, godeva di un bye al primo turno. E ha sfruttato al meglio l’occasione. Ha ottenuto la prima vittoria in carriera contro un Top 50, ha centrato per la prima volta il terzo turno di un Masters 1000 e si regalerà una sfida di lusso contro Novak Djokovic che ha battuto solo al terzo set, 62 57 63, il numero 69 del mondo Aleksandar Vukic.

Non basta una delle migliori versioni del 2024 a Fabio Fognini per proseguire la sua corsa a Indian Wells, dove era entrato grazie a una wild-card. Il ligure ha infatti ceduto 7-5, 6-3 contro l’argentino Sebastian Baez.

