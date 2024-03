Indian Wells, Sinner rullo compressore: spazzato via Kokkinakis

Di Alberto De Laurentis

Nel secondo turno di Indian Wells, primo Masters 1000 Atp del 2024, Jannik Sinner ha centrato la sua tredicesima vittoria consecutiva, sconfiggendo Kokkinakis in due set con il punteggio di 6-3 6-0. Nella prima parte del primo set, l’australiano è riuscito a opporre una buona resistenza a Sinner, mantenendo agevolmente i propri game di servizio grazie a un buon rendimento con la prima di servizio e il diritto.

Inoltre, è stato Kokkinakis nel quinto game del primo set a ottenere la prima palla break, poi brillantemente annullata da Sinner con un dritto vincente. Nei game successivi, Sinner ha aumentato la profondità dei suoi colpi e l’australiano ha iniziato ad andare in difficoltà. Nell’ottavo game del primo set, Sinner ha strappato il servizio all’avversario andando a prendersi il punto a rete.

Nel secondo set, Kokkinakis esce mentalmente dall’incontro, consentendo al numero 3 del mondo di conquistare 12 punti consecutivi e volare sul tre a zero. Nei game successivi, la storia non è cambiata: Sinner è stato sempre preciso nei suoi colpi e Kokkinakis non ha potuto fare nulla. La partita si è chiusa con un 6-0 a favore del tennista azzurro. Al prossimo turno Sinner affronterà il vincente del match tra Coric e Struff.

