Indian Wells, Sinner e Sonego vincenti in doppio: battuti Rublev e Khachanov

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, la coppia che tanto ci ha dato in termini di emozioni alle ultime Finals della Coppa Davis, sono tornati a fare coppia assieme nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells. Non è qualcosa di casuale, visto come molti big del singolare approfittano di questo torneo per segnarsi anche nel doppio, e così il numero 3 del mondo si è riunito col torinese aprendo il cammino con una vittoria molto convincente.

7-5 6-1 il punteggio finale inflitto dai due azzurri a Karen Khachanov e Andrey Rublev, crollati dopo un primo set abbastanza equilibrato e conclusosi sul punto decisivo del 40-40 nel dodicesimo game. Sinner e Sonego, nel secondo parziale, hanno cominciato a prendere sempre più fiducia e sicurezza, creando da subito il margine ideale per ipotecare il risultato. Dopo il match point mancato sul 5-0, la coppia italiana ha chiuso i conti nel settimo game.

Al prossimo turno affronteranno la coppia numero 5 del tabellone, formata dagli esperti Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

