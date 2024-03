Fiuuuu Sinner! Soffre ma batte Griekspoor, agli ottavi anche Arnaldi. Avanti Musetti

Jannik Sinner se la vede brutta, molto brutta, contro Tallon Griekspoor ma alla fine vince e centra gli ottavi. L’olandese a Miami ha subito il quarto k.o. dall’altoatesino cedendo 5-7 7-5 6-1. Jannik, pur con fatica, si accomoda così agli ottavi di finale dove lo aspetta il vincente tra la sorpresa statunitense Damm e O’Connell, sulla carta sfide non impossibili anche se con l’australiano Jannik ha perso una volta

“Anche il primo set è stato combattuto, ho cercato di stare forte, una situazione difficile. Dopo la pioggia sono stato più aggressivo, è stata hna giornata complicata ma sono contento del risultato”, ha detto Sinner a fine partita.

“Ho cercato più gli angoli con il servizio dopo la pausa, bisogna adattarsi. L’importante è avere chiaro in testa quello che devo fare. Partita molto dura, oggi non ero in una buona situazione. Sono stato forte mentalmente, soprattutto nel secondo set. Credo che oggi sia stata una bella giornata, nella prossima partita cercherò di essere bene presente in campo”.

Bene anche Matteo Arnaldi, che ha battuto in due set Shapovalov (6-3 7-6) e Musetti, che ha sconfitto Safiullin (7-5 6-1) e ora incontrerà Ben Shelton.

