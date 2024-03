Djokovic: “Nardi ha giocato un tennis spettacolare, il mio era pessimo”

Novak Djokovic è arrivato in conferenza stampa pochi minuti dopo la sconfitta per 6-4 3-6 6-3 contro Luca Nardi, lucky loser numero 123 del mondo, al terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells.

Il serbo, numero 1 del mondo, tornava in questo torneo dopo cinque anni e si è visto eliminare nella maniera più incredibile da un ragazzo di 20 anni protagonista della serata della vita.

Djokovic ha subito riconosciuto enormi meriti: “Non lo conoscevo. L’avevo visto giocare ma non lo conoscevo granché e mi ha impressionato. Soprattutto nel terzo set. Ha ottime qualità da fondo campo, soprattutto col dritto. Si muove bene, ha davvero talento. Di contro però io sono molto deluso dalla mia prestazione, il mio livello è stato davvero basso. Funziona così a volte, ci sono due cose che si combinano. Lui ha avuto una giornata strepitosa, io una orribile. Il risultato per me è stato molto negativo”.

Dalla stessa categoria