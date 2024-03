Chi può battere Jannik? Sinner fa 17 a Indian Wells, ora Shelton

Jannik Sinner raggiunge gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells battendo in due set il tedesco Jan-Lennard Struff, col punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. L’azzurro affronterà nel prossimo turno lo statunitense Ben Shelton, che nell’ultimo match di giornata ha superato l’argentino Francisco Cerundolo 7-6(5) 3-6 7-6(5) in quasi tre ore di gioco.

Sinner ha vinto il primo set in mezz’ora, strappando il servizio al tedesco nel quarto game e poi approdando senza sforzo all’1-0. Simile l’andamento della seconda partita, col break al quinto game dell’italiano che poi annulla due palle del possibile contro break di Struff per risolvere la pratica con un classico 6-4. Sono ora 17 le partite consecutive vinte dal pusterese, 14 nel 2024 con due titoli conquistati.

