ATP Indian Wells: Sonego supera Kecmanovic, Fognini vince in rimonta

Lorenzo Sonego ha superato con una bella prestazione Miomir Kecmanovic nel primo turno dell’ATP Master 1000 di Indian Wells. L’azzurro si è imposto 7-6(1) 6-3 compiendo un ottimo recupero nel primo parziale, quando si era trovato indietro 5-6 e servizio per il serbo. Da quel momento, la reazione è stata eccellente e ha recuperato il break senza concedere set point e dominando il tie-break.

“Ho avuto buone sensazioni da subito, soprattutto al servizio“, ha affermato il torinese, “mi dava tranquillità. Anche se è stato lui a brekkare prima, ero convinto di quello che stavo facendo, anche se avessi perso il set sapevo di potercela fare“. Nel secondo parziale è riuscito a prendere il comando con più facilità, grazie al break sul 2-2, raddoppiandolo poi sul 5-3 per archiviare la pratica.

“Ora ci sarà Cameron Norrie, che qui ha vinto, sarà bello affrontarlo“, ha aggiunto Lorenzo. “È mancino, sarà difficile rispondere allo slice da sinistra. Le condizioni e le palle sono effettivamente strane, a volte volano, a volte no, bisogna adattarsi, chi riesce a farlo ha un bel vantaggio. Penso di aver giocato buone partite anche in Australia, arriverà anche il momento in cui vincerò due partite di fila. Non penso di essere stato sfortunato in questo periodo, il livello è molto alto, se vuoi diventare forte devi battere tutti, le sconfitte contro i grandi avversari ti insegnano tanto, ti fanno alzare il livello“.

Ha concluso la giornata con un successo anche Fabio Fognini, malgrado la lunga interruzione per pioggia. Il ligure, che era riuscito a riprendere un primo set sfuggito al decimo game, si trovava indietro 1-2 e 0-40 al set decisivo quando è arrivata la sospensione del match contro Bernabe Zapata Miralles. Al rientro in campo, oltre le 22 ora locale, l’azzurro ha perso il primo punto ma da lì in avanti è stato quasi perfetto chiudendo 4-6 6-2 6-3 e conquistando la sua prima vittoria nel circuito ATP dallo scorso US Open, garantendosi un secondo turno contro Sebastian Baez, testa di serie numero 19.

Dalla stessa categoria