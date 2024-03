A Miami si ricomincia: Medvedev dalla parte di Sinner, Berrettini trova subito Murray

Non è durata nemmeno 24 ore la pausa tra Indian Wells e Miami che già ci si trova a fare calcoli sul tabellone appena sorteggiato. Non è andata benissimo a Sinner, che non solo troverà Medvedev in semifinale, ma avrà un percorso non semplicissimo. Jannik comincia con un qualificato ma poi troverà o Griekspoor o Michelsen; quindi verosimilmente ci sarà Tommy Paul, semifinalista a Indian Wells, che è ampiamente favorito contro il declinante Tiafoe. Non solo, ma da prima di Medvedev ci sarà uno tra Rublev e Tsitsipas, a meno che Berrettini non sia già pronto, visto che si trova da quelle parti. Difficile pescare peggio insomma.

Più semplice la vicenda di Medvedev, che potrebbe trovare Cobolli, speriamo, invece di Norrie. Per il russo ci potrebbe poi essere Humbert, che lo ha battuto a Dubai, e poi uno tra Fritz e Ruud, niente di impossibile.

La parte alta del tabellone, quella di Alcaraz, propone uno scontro tra Shelton e Musetti come terzo sfidante dello spagnolo – prima per Carlitos ci sarà uno tra Coric e Monfils – che poi potrebbe trovare Hurkacz prima di Zverev.

Per il tedesco infine, esordio contro Auger Aliassime, poi speriamo Sonego, e quindi de Minaur prima del probabile Rune.

Detto di Sinner e accennato di Musetti rimane Sonego, anche lui nella parte alta, che comincia contro Evans, poi avrebbe Eubanks e quindi Zverev. Cobolli prima di Norrie avrebbe un qualificato, mentre Arnaldi, se riuscisse a battere il francese Fils, troverebbe Bublik. C’è anche Darderi, che ha Shapovalov e poi eventualmente Tsitsipas e soprattutto Berrettini che esordisce con Murray: chi vince avrà Etcheverry e poi Rublev. Chissà.

Ma ecco gli accoppiamenti delle 32 teste di serie con le possibili sorprese:

[1]C. Alcaraz vs [32] B. Coric (G. Monfils)

[23] L. Musetti vs [16] B. Shelton

[11] G. Dimitrov vs [19] A. Mannarino

[28] S. Korda vs [8] H. Hurkacz

[4] A. Zverev vs [31] Eubanks (L. Sonego; D. Evans)

[20] F. Cerundolo vs [15] K. Khachanov

[9] A. de Minaur vs [24] J.-L. Struff

[26] J. Lehecka vs [6] H. Rune

[7] C. Ruud vs [ A. Davidovich Fokina

[22] N. Jarry vs [12] T. Fritz

[14] U. Humbert [18] S. Baez

[30] C. Norrie vs [3] D. Medvedev

[5] A. Rublev vs [29] T. Etcheverry (M. Berrettini)

[17] A. Bublik vs [10] S. Tsitsipas

[13] T. Paul vs [21] F. Tiafoe

[26] T. Griekspoor vs [2] J. Sinner

