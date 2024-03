A Indian Wells una domenica tranquilla, perde solo Rublev

Oltre a Sinner c’erano almeno quattro big – leggasi potenziali vincitori del torneo in campo, in questa prima domenica del Master 1000 di Indian Wells e l’unico che ha steccato è stato Andrey Rublev, forse ancora non de tutto ripresosi dalla disavventura di Dubai, dove era stato squalificato in semifinale per aver insultato un giudice di linea. Rublev ha perso con Lehecka, che sembra sempre sul punto di fare il salto di qualità, chissà se il momento non sia finalmente arrivato.

Ha rasserenato tutti Carlitos Alcaraz, che ha disposto come ha voluto di Felix Auger Aliassime, che con fatica sta provando a recuperare forma e sensazioni di due anni fa, quando sembrava avviato a ben altra carriera. Un infortunio al ginocchio e uno alla spalla hanno messo a dura prova il giovane canadese che oggi ha fatto la sua brava partita ma non sembra del tutto recuperato. Certo, Alcaraz non lo ha aiutato, ha impresso un cambiamento di ritmo al match, dopo quattro game di studio, che ha lasciato sul posto Auger Aliassime, ma appena cinque game sono pochini per uno che probabilmente coltiva ancora grandi ambizioni.

Ci sta provando anche Tsitsipas a ritrovare fiducia e potrebbe aiutarlo questa convincente vittoria contro Tiafoe, che dallo scorso US Open ha combinato solo disastri. Stefanos sembra finalmente in ottime condizioni ma naturalmente serviranno partite più complicate per saperne di più, e quella contro Lehecka giunge nel momento giusto, da questo punto di vista.

Infine Zverev ha superato con qualche patema Griekspoor, dopo un primo set molto complicato gettato via dall’olandese che ha servito per andare avanti e ha avuto un set point sul proprio servizio anche nel tiebreak.

Hanno vinto anche de Minaur, con Bublik che è durato un solo set, e soprattutto Shelton, che affronterà Sinner agli ottavi, dopo essersi stancato moltissimo con Cerundolo che l’ha costretto al tiebreak del terzo set.

Terzo turno

[32] J. Lehecka b. [5]A. Rublev 6-4 6-4

[11] S. Tsitsipas b. [18] F. Tiafoe 6-3 6-3

[16] B. Shelton b. [22] F. Cerundolo 7-6(5) 3-6 7-6(5)

[3] J. Sinner b. [25] J.-L. Struff 6-3 6-4

[6] A. Zverev vs [27] T. Griekspoor 7-6(7) 6-3

[10] A. de Minaur b. [20] A. Bublik 7-5 6-0

F. Marozsan b. [Q] T. Seybouth Wild 6-2 6-2

[2] C. Alcaraz b. [31] F. Auger Aliassime 6-2 6-3

